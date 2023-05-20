أسعار الذهب اليوم السبت 20 مايو 2023

السبت 20/مايو/2023 - 08:45 ص

استقرت أسعار الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 بعد ارتفاعه أمس 75 جنيها للجرام في محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 21 نحو 2275 جنيها للبيع و2300 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 2600 جنيه للبيع و2657 جنيها للشراء، بينما وصل سعر عيار 18 نحو 1950 جنيها للبيع و1993جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 14 نحو 1517 جنيها للشراء و1577 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 18.4 ألف جنيه للبيع و18.6 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب 2.6 مليون جنيه للبيع و2.66 مليون جنيه للشراء، وسجلت أوقية الذهب حوالي 80.86 ألف جنيه للبيع و82.6 ألف جنيه للشراء.





