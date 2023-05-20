ads
السبت 20 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 20 مايو 2023

دهب
دهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت  أسعار الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 بعد ارتفاعه أمس 75 جنيها للجرام  في محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 21 نحو 2275 جنيها للبيع و2300 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 2600 جنيه للبيع و2657 جنيها للشراء، بينما وصل سعر عيار 18 نحو 1950 جنيها للبيع و1993جنيها للشراء.
ووصل سعر عيار 14 نحو 1517 جنيها للشراء و1577 جنيها للبيع.
وبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 18.4 ألف جنيه للبيع و18.6 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب 2.6 مليون جنيه للبيع و2.66 مليون جنيه للشراء، وسجلت أوقية الذهب حوالي 80.86 ألف جنيه للبيع و82.6 ألف جنيه للشراء.


   
 

جنيه الذهب سعر الجنيه سعر الجنيه الذهب استقرار أسعار الذهب