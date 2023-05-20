برلماني: كلمة السيسي أمام قمة جدة أكدت دعم مصر للأمن القومي العربي

أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته التاريخية أمام الدورة الـ 32 لقمة مجلس جامعة الدول العربية بجدة، مؤكدا أن الرئيس السيسى عبر بكل الصدق والأمانة عن الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية تجاه جميع الملفات والقضايا العربية.

وقال “مسعود” فى بيان له إن كلمة الرئيس السيسى اتسمت بالحكمة والشجاعة وكانت معبرة بكل الصدق والأمانة عن طموحات وآمال شعوب الأمة العربية، سواء فيما ذكره الرئيس السيسى من ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية وأن دعم مؤسساتها فرض عين وضـرورة حياة، لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتـها، أم في مطالبته بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".

وأضاف المهندس أمين مسعود، إن الرئيس السيسى كان واضحاً وحاسماً كعادته دائماً عندما أكد أمام هذه القمة فى كلمته أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ وأن مصر ستظل داعمة لجميع الجهود الحثيثة في تفعيل الدور العربي والعمل العربي المشترك مشيراً الى أن ذلك الأمر يؤكد بكل وضوح وشفافية الحرص الكبير من مصر قيادة وحكومة وشعباً فى الحفاظ على الأمن القومى العربى.

وقال المهندس أمين مسعود، إن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية بجدة أيضا حملت العديد من الرسائل بشأن ضرورة تحقيق التكامل السياسي العربى وتحمل القادة العرب لمسئولياتهم تجاه قضايا المنطقة وضرورة التكاتف وتوحيد جهود التهدئة في كافة الأزمات المحيطة من أجل إعلاء قيم العمل العربي وتوحيد آليات الجهود المتبعة لإنهاء الصراعات ومجابهة الأزمات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وأشاد المهندس أمين مسعود بما تناوله الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته عن الأزمة السودانية وتحذيره الواضح من أن الأزمة التى اشتعلت فى السودان الشقيق تنذر - إذا لم نتعاون فى احتوائها - بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة، بالإضافة إلى الأزمات فى ليبيا واليمن مؤكداً اهمية تشديد الرئيس السيسى على ضرورة وجود تحرك عربي مشترك لتسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى .