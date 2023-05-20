تجدد الغارات الروسية.. صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف.. زيلينسكي: لم نختر طريق الحرب التي تشنها روسيا.. والمملكة المتحدة تفرض عقوبات جديدة على موسكو

تتجدد الغارات الروسية بالطائرات المسيرة على معظم الأراضي الأوكرانية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية مستهدفة البنية التحتية في أوكرانيا ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني.

تعرض العاصمة الأوكرانية لغارات جوية

واليوم السبت، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بطائرات مسيرة روسية، ودوت صافرات الإنذار محذرا من غارات جوية على المدينة، كما أوضحت الإدارة العسكرية في كييف عن تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية لطائرات مسيرة روسية .

كما أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلًا عن مصادر أمنية في جمهورية دونيتسك الشعبية بسماع أصوات عدة انفجارات في مدينة ماريوبول.

وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف صباح اليوم السبت، عن معلومات أولية لوجود حريق في مبنى من 10 طوابق في منطقة دارنيتسيا بالعاصمة كييف.

كما أفادت الإدارة العسكرية في كييف بتعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بطائرات مسيرة، وقامت الدفاعات الجوية الأوكرانية بالتصدي للطائرات المسيرة الروسية .

الجيش الأوكراني يدمر طائرتين روسيتين بدون طيار

وفي وقت سابق دمر الجيش الأوكراني طائرتين روسيتين بدون طيار من طراز (أورلان-10) بمنطقة زابوريجيا يوم الجمعة.

وقالت القيادة الجوية الشرقية في منشور على فيسبوك وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية لقد "دمرت طائرتين بدون طيار روسيتين في منطقة مستوطنتي بافلوهراد وفيلنيانسك".

أوكرانيا تدمر خمس طائرات مسيرة

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة لفيف الأوكرانية ماكسيم كوزيتسكي أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت خمس طائرات مسيرة من طراز شاهد كاميكازي فوق المنطقة في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وقال كوزيتسكي في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية "خلال الساعة بين الساعة 03:00 والساعة 05:00 بالتوقيت المحلي، دمر المدافعون من القيادة الجوية الغربية خمس طائرات بدون طيار من طراز شاهد فوق منطقة لفيف، كما دمرت طائرة أخرى فوق منطقة أخرى في غرب أوكرانيا".



زيلينسكي: لم نختر طريق الحرب التي تشنها روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته أمام القمة العربية في دورتها الـ 32 المنعقدة في جدة "إن الأوكرانيين لم يختاروا يوما طريق الحرب التي تشنها روسيا ولم تذهب قواتنا إلى أراض غير الأراضي الأوكرانية ولم نبدأ بخوض عمليات لنهب موارد غيرنا ولن نخضع أبدا لأي دولة أجنبية".

كما أضاف أن أوكرانيا لا تملك العديد من الطائرات المسيرة المقاتلة التي تمدها إيران لروسيا، ولا تملك أيضا الكثير من الأسلحة المدفعية ولكن نحن نبقى أقوياء لأننا نعرف أن الحق إلى جانبنا.

فرض عقوبات جديدة على روسيا

وتستمر العقوبات الغربية على روسيا، فقد أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، عن فرض المملكة المتحدة عقوبات على 86 فردًا وكيانًا روسيا تشمل: شركات في قطاع الصناعة العسكرية، وقطاعات تساهم في إيرادات ميزانية الدولة الروسية من خلال أرباح الصادرات.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان بثته عبر موقعها الرسمي أن العقوبات تستهدف مجموعة من الشركات والبنوك والمصانع من بينها بنك "روسبانك" وبنك الاستثمار المعدني وشركة تعدين الذهب "بوليوس" والشركات التابعة لشركة "روساتوم" للطاقة النووية.

مساع دولية لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا

وعرض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يوم الجمعة استعداد بلاده للعمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا لتجنب المزيد من التصعيد للصراع، لافتا إلى أن عقوبات الغرب غير فعالة ولا تساهم في الحوار.

وأوردت صحيفة "أساهي" اليابانية عن الرئيس الإندونيسي قوله: "الصراع في أوكرانيا مستمر منذ عام، والعقوبات لم تكن فعالة بما يكفي لإيقافه. الحوار مهم للغاية ويجب الحفاظ عليه. موقف إندونيسيا المحايد يعني أنها لم توافق على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون ضد روسيا".

يذكر أن الرئيس الروسي قد أعلن، في 24 فبراير 2022، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.