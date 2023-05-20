وزير الرياضة: البعثة المصرية للمصارعة تسطر إنجازات جديدة في بطولة إفريقيا

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا باللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة واجمعة عضو مجلس إدارة الاتحاد، للتهنئة بنتائج المنتخب المصرى التى يحققها في البطولة الإفريقية للمصارعة المقامة خلال الفترة من 15 وحتى 21 مايو الجاري في مدينة الحمامات بتونس.

وقد رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 58 ميدالية متنوعة، بواقع 38 ميدالية ذهبية، و 14 ميدالية فضية، و 6 ميداليات برونزية.

وطالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من البعثة المصرية حصد مزيدًا من الميداليات في منافسات الحرة التي تقام اليوم السبت.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بنتائج المنتخبات الوطنية للمصارعة على مستوى الناشئين والناشئات والشباب والشابات والكبار في منافسات البطولة، والتي تعكس كفاءة وقوة لاعبي مصر، وتحقيق الإنجازات في رياضة المصارعة، في ظل ما تشهده الرياضة المصرية من تقدم وتطور، ودعم كبير من القيادة السياسية.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي، بالشكر والتقدير إلى لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على إنجازاتهم التي حققوها بجهدهم، وسعيهم نحو التفوق والنجاح، ودعم أولياء أمورهم الدائم لهم، منوها إلى استمرار الوزارة في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشيًا مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تشهد العديد من الإنجازات، والرقي على مستوى مختلف القطاعات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على تقديم كل الدعم للاتحادات الرياضية المختلفة، ومنها الاتحاد المصري للمصارعة، في إطار تنفيذ الخطط التدريبية والمعسكرات المحددة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطنى استعدادًا للبطولات المقبلة وأبرزها أولمبياد باريس 2024، سعيًا لاستدامة تحقيق ألقاب مختلف المنافسات.