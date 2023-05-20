كييف: العاصمة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة

أعلنت الإدارة العسكرية في أوكرانيا صباح اليوم السبت، عن تعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بطائرات مسيرة، كما أوضحت الإدارة العسكرية عن تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية لطائرات مسيرة روسية ، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ومنذ قليل أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلًا عن مصادر أمنية في جمهورية دونيتسك الشعبية بسماع أصوات عدة انفجارات في مدينة ماريوبول.

وأوضح مصدر في الأجهزة الأمنية المحلية أن عدة انفجارات دوت في الجزء الجنوبي الغربي للمدينة، بالقرب من المطار القديم وأن العمل جار لمعرفة أسباب الانفجارات.