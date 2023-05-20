بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغْلَقَت البورصة المغربية أمس الجمعة، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.17 %، عند 10.764،97 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.16 % ليستقر عند 869،9 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.1 % بمجموع 803،08 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.07 % بمجموع 9.868،08 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 43 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 557 مليار درهم مغربي.