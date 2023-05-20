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السبت 20 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة، وسجل مؤشر الأسهم القيادية الألماني مستوى قياسيًا وسط آمال بتحقيق تقدم في محادثات سقف الديون الأمريكية؛مما عزز الإقبال على المخاطرة، غير أن المفاوضات وصلت فيما يبدو لطريق مسدود بعد إغلاق السوق بوقت قصير.
فقد أغلق المؤشر داكس، الذي يضم أسهم أكبر 40 شركة في ألمانيا، مرتفعًا 0.7 بالمئة بعدما بلغ مستوى 16331.94 نقطة في وقت سابق.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة عند الإغلاق مسجلًا أعلى مستوى في أكثر من عام، وتصدرت أسهم المؤسسات المالية الرابحين.

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