فرّان بعد عثوره على طفل الخانكة المختفي بالقليوبية: «اتعرفت عليه من خلال صورة على الفيسبوك»

تواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها كشف لغز غياب طالب عن المنزل بمنطقة أبو زعبل بدائرة قسم شرطة الخانكة، والعثور عليه بمنطقة قليوب.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل تم العثور عليه من قبل فرّان بمنطقة قليوب، حيث انه تعرف على الطفل بسبب البوستات التي تم انتشارها على الفيسبوك وأفادت بتغيبه عن أسرته.

وأضافت التحريات الأولية، أن الفران قام بالتواصل مع الأجهزة الأمنية وأبلغهم بالعثور عليه، وبسؤاله ومناقشته قال: «أنا شوفت محمد بالصدفة وعرفته عن طريق الصورة اللي كانت منشورة على الفيس بوك».

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة مفاده ورود بلاغ من محمد.ف، ٣٩ سنه، سائق، مقيم أبو زعبل بدائرة مركز الخانكة، مفادها تغيب نجله أحمد.م، ٧ سنوات، طالب، ومقيم ذات العنوان، ولم يشتبه بأحد جنائيا قائلا: «مش بتهم حد فى اختفائه».

وبسؤاله ومناقشته وعمل التحريات حول الواقعة، أقر بخروج نجله للهو بأحد محلات الألعاب الإلكترونية «سايبر»، بناحية محل سكنه وعدم عودته للمنزل، حيث أنه معتاد التردد على ذلك المكان للعب لعبة «ببجي».

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.