«فخر الأمة».. حساب الأهلي يعلق على التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

تغنى الحساب الرسمي للنادي الأهلي بتأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بهدف في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل حسين الشحات هدف الأهلي في مرمى الفريق التونسي ليكرر الفوز على الترجي ويحسم بطاقة التأهل للنهائي للمرة الرابعة تواليا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة للفريق وعلق عليها: فخر الأمة 👑

الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي والسادسة عشر في تاريخه.#يلا_يا_أهلي.