مقتل 20 شخصًا في هجوم على قرى شمالي بوركينا فاسو

أعلن في بوركينا فاسو مقتل 20 شخصًا على الأقل يوم الخميس، بهجوم شنّته مجموعات مسلحة على عدة قرى شمالي البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال أحد السكّان يوم الخميس، عند حوالى الساعة 5،00 (بالتوقيت المحلّي وبتوقيت غرينتش) شنّت مجموعات مسلّحة هجومًا على قرى بيلّي وزانّا ونونغوفايري" في محافظة ياتينغا (شمال).

وأضاف "قُتل 25 شخصًا على الأقل، معظمهم في نونغوفايري وجُرح عدد آخر".

من جهته، أكّد مصدر أمني هذا الهجوم مشيرًا من جهته إلى سقوط "نحو 20 قتيلًا". وقال المصدر إنّ عمليات التمشيط لا تزال جارية.

بدوره، قال شخص آخر مقيم في هذه القرى إنّ "المهاجمين الذين جاؤوا على دراجات نارية طاردهم متطوّعون (مدنيون مساعدون للجيش) وجنود".

كما أشار مصدر أمني آخر إلى أنّه "تمّت ملاحقتهم بمواكبة دعم جوي بعدما لجؤوا إلى غابة بارغا. وقُتل عدد منهم".

هذا وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015، دوامة عنف جهادي ظهر أولًا في مالي والنيجر المجاورتين وامتد إلى خارج حدودهما.