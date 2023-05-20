مروان عطية: سعيد بالتأهل للنهائي والأهلي هدفه التتويج بدوري أبطال أفريقيا

أعرب مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتأهل إلى ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ‏مساء أمس، على استاد القاهرة في إياب نصف النهائي، فيما كانت مباراة الذهاب قد انتهت ‏بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.‏

وقال «عطية»: حافظنا على تفوقنا خلال مباراة الذهاب أمام الترجي بثلاثة نظيفة، وحققنا الفوز ‏في مباراة الإياب بهدف نظيف أمام فريق قوي وإن لم يكن في أفضل مستوياته، ولكن الأهلي دائمًا يستعد ‏بقوة لجميع المباريات ويحضر بشكل جيد.‏

وأضاف لاعب الأهلي: لدينا مباراة كل ثلاثة أيام خلال الفترة المقبلة، وهو ما تم وضعه في ‏الحسابات خلال مباراة الترجي اليوم.‏

وأشار إلى أنه يحاول تقديم أقصى ما لديه بمساعدة زملائه داخل الملعب وتنفيذ تعليمات ‏الجهاز الفني.‏

كما أكد عطية أن الكل سواسية في الأهلي ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والكل يمثل الفريق وله دور ‏وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد.‏

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سوف ينتظر طرف النهائي سواء كان الوداد أو ‏صن داونز، وأن الفريق سوف يستعد بشكل جيد بغض النظر عن اسم الفريق الذي سيقابله.‏