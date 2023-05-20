ads
السبت 20 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مروان عطية: سعيد بالتأهل للنهائي والأهلي هدفه التتويج بدوري أبطال أفريقيا

مروان عطية لاعب الأهلي
مروان عطية لاعب الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتأهل إلى ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ‏مساء أمس، على استاد القاهرة في إياب نصف النهائي، فيما كانت مباراة الذهاب قد انتهت ‏بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.‏

وقال «عطية»: حافظنا على تفوقنا خلال مباراة الذهاب أمام الترجي بثلاثة نظيفة، وحققنا الفوز ‏في مباراة الإياب بهدف نظيف أمام فريق قوي وإن لم يكن في أفضل مستوياته، ولكن الأهلي دائمًا يستعد ‏بقوة لجميع المباريات ويحضر بشكل جيد.‏

وأضاف لاعب الأهلي: لدينا مباراة كل ثلاثة أيام خلال الفترة المقبلة، وهو ما تم وضعه في ‏الحسابات خلال مباراة الترجي اليوم.‏

وأشار إلى أنه يحاول تقديم أقصى ما لديه بمساعدة زملائه داخل الملعب وتنفيذ تعليمات ‏الجهاز الفني.‏

كما أكد عطية أن الكل سواسية في الأهلي ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والكل يمثل الفريق وله دور ‏وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد.‏

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سوف ينتظر طرف النهائي سواء كان الوداد أو ‏صن داونز، وأن الفريق سوف يستعد بشكل جيد بغض النظر عن اسم الفريق الذي سيقابله.‏

مروان عطية الأهلي والترجي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا