غدًا.. «حكايات العم قطامش» في قبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون "حكايات العم قطامش"، والذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "فنجان قهوة مع أفندينا الخديوي"، فى الثامنة مساء غدِِ الأحد، بمقر المركز.

يتضمن الصالون حكايات وأسرار وطرائف ونوادر تروى لأول مرة عن مصر المحروسة والحياة فى القاهرة الخديوية منذ 150 عام منها: ظهور مشروب الشاى لأول مرة فى نهاية القرن 19 على يد الزعيم أحمد عرابى أثناء نفيه بجزيرة سيلان وارسال كمية منه لأسرته فى مصر، و"خناقة" تنتهى بشعر حلمنتيشى بين عبد الله النديم، وخليل أغا كبير الخدم فى قصر الوالدة باشا أم الخديوي إسماعيل.

يتخلل الصالون فواصل من أغاني فيلم "المظ وعبده الحامولى" منها: "يالى سامعنى قول انت بايعنى ولا شارينى" لعادل مأمون، و"روحى وروحك" لوردة، أداء الفنان محمد وحيد.