الدنمارك تلتحق بـ«تحالف المقاتلات» وتعلن استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين

أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، أن بلاده ستسهم في تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F-16، بعد موافقة واشنطن على حشد "تحالف مقاتلات" لتزويد قوات كييف بالطائرات، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال إن كوبنهاجن التي تقوم باستبدال أسطولها من طائرات F-16 بمقاتلات F-35، ستتمكن الآن من "المساهمة في تدريب طيارين أوكرانيين على F-16 وستبذل كل جهودها لجعل هذه المساهمة فعالة".

وتابع: "سنتفق الآن على المزيد من التفاصيل مع حلفائنا" مرحبا بموافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تزويد كييف بهذه المقاتلات.

ويمتلك سلاح الجو الدنماركي حوالي 40 مقاتلة من هذا النوع بينها حوالي 30 في الخدمة، فيما بدأت كوبنهاغن في الآونة الأخيرة تلقي أولى طائراتها من طراز F-35 من الجيل الخامس.

وأكد بايدن في قمة مجموعة السبع في اليابان، دعمه لمبادرة "تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات F-16 حسب مسؤول كبير في البيت الأبيض.

وسارعت بريطانيا وهولندا إلى الترحيب بهذا الإعلان، حيث أعربتا مؤخرا عن رغبتهما في حشد تحالف دولي لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات.