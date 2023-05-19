مرموش البديل يشارك في خسارة فولفسبورج من فرايبورج بثنائية

شارك النجم المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف فولفسبورج، في المباراة التي خسرها فيها فريقه بثنائية دون رد من فرايبورج، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب أوروبا بارك في إطار منافسات الجولة 33 من عمر بطولة الدوري الألماني.

وكان مرموش يجلس على مقاعد بدلاء فولفسبورج منذ بداية المباراة أمام فرايبورج، لكنه خاض اللقاء كبديل في الدقيقة 82، بدلًا من زميله جوناس ويند.

وجاءت ثنائية فرايبورج في الدقيقتين 71 و75 عن طريق كريستيان جونتر ونيلز بيترسن على الترتيب.

وشهدت المواجهة حالة طرد، حيث أشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه نيكولاس هوفلر لاعب أصحاب الأرض في الدقيقة 90+2.

وكان آينتراخت فرانكفورت الألماني، أعلن تعاقده مع مرموش مهاجم المنتخب الوطني لمدة أربعة مواسم مقبلة، بشكل رسمي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورج.

عمر مرموش صاحب الـ24 عامًا، شارك هذا الموسم مع فولفسبورج في 30 مباراة بالدوري الألماني، سجل خلالهم 5 أهداف.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد فولفسبورج عند 49 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما رفع فرايبورج رصيده إلى 59 نقطة محتلًا بها المركز الخامس.