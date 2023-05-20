مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة بخارية بالمنيا

لقي شاب مصرعه إثر انقلاب دراجة بخارية في طريق قرية داقوف بمركز سمالوط بسبب السرعة، كما لقي شاب أخر مصرعه إثر سقوطه من قطار بمحطة سكك حديد مدينة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، أمام قرية داقوف التابعة للوحدة باسطال في غرب مركز سمالوط.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن مصرع عبد الله محمد علي 30 عاما، مقيم بقرية داقوف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى النموذجي بمدينة سمالوط، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أخر بسقوط شخص من قطار بمحطة سكك حديد مدينة المنيا، بسبب اختلال توازنه، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين مصرع شاب عمره نحو 20 عاما مجهول الاسم والعنوان وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت اتخاذ إجراءات النشر عن الجثة للوصول للأهلية.