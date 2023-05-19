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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصربي يؤكد رفضه للانضمام للعقوبات ضد روسيا

ألكسندر فوتشيتش
ألكسندر فوتشيتش
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جدد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم رفض بلاده المشاركة في العقوبات الغربية ضد روسيا مؤكدًا أنها سيف ذو حدين.

ونقلت وكالة تاس عن فوتشيتش قوله في مقابلة تلفزيونية: “إن رفض بلغراد الانضمام للعقوبات الغربية ضد موسكو نابع من استقلالية القرار الصربي” مؤكدًا أن هذه العقوبات سيف ذو حدين، وسيشعر الغرب والعالم أجمع بتبعاتها خلال الشتاء المقبل.

ولفت فوتشيتش إلى أنه من المتوقع تكثيف الضغوطات على صربيا بسبب الإشكالات التي يشهدها إقليم كوسوفو وميتوهيا ورفض بلغراد الانضمام للعقوبات الغربية ضد روسيا.

وكان فوتشيتش أكد في تشرين الأول الماضي أن بلاده لن تفرض عقوبات على روسيا.

الرئيس الصربي العقوبات الغربية روسيا