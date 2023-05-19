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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

القادة العرب يؤكدون مجددا ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها

القمة العربية بجدة
القمة العربية بجدة
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أكد القادة العرب مجددًا على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي، ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض الاعتداء على الأراضي الجيبوتية. 

جاء ذلك في قرار للقمة العربية في ختام اجتماعها بجدة، بشأن الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي- الإريتري.

كما أكدوا ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2444، والذي حث في فقرته السابعة الطرفين الجيبوتي والإريتري على مواصلة الجهود لتسوية نزاعهما بالوسائل السلمية، بما يتسق مع القانون الدولي، عن طريق التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية، أو أي وسيلة أخرى يتفقان عليها من وسائل تسوية المنازعات.

وشددوا على تأييد الجهود المبذولة لترسيم الحدود بين البلدين الجارين، بما يؤدي إلى التطبيع الكامل للعلاقات بينهما.

ووافقوا على إدراج بند الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي- الإريتري كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة.

أعمال القمة العربية جيبوتي قرارات القمة العربية