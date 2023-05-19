العاهل الأردني يعود إلى عمان عقب مشاركته في قمة جدة

عاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى عمان، مساء اليوم الجمعة، بعد أن ترأس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الثانية والثلاثين، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة.

ورافق العاهل الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.

وقد أكد العاهل الأردني، في كلمتة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بدورتها العادية الثانية والثلاثين، التي اختتمت أعمالها في مدينة جدة اليوم الجمعة بحضور العديد من الرؤساء والقادة العرب على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق يمثل نموذج لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال الملك عبد الله الثاني، إن العالم العربي في حاجة إلى التجديد والتغيير هو دور الجامعة العربية، مشيرا إلى التعاون المصري الأردني الإماراتي والبحريني وكذلك التعاون مع الأشقاء في الخليج العربي والعالم العربي من أجل التعاون والتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بين الأشقاء.