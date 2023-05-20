تجديد حبس مسجل خطر بتهمة حيازة كيلو من مخدر الآيس وأسلحة نارية بالجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس مسجل خطر، ١٥ يوم علي ذمة التحقيقات بعد توجية له تهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الآيس "الشابو" وعدد من الأسلحة النارية والبيضاء بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

كانت معلومات قد وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، مفادها قيام عنصر إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية متخذاً من مسكنه بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم مداهمة منزل المتهم المشار إليه وأمكن ضبطه وبحوزته "كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"، 3 سلاح نارى، 2 طبنجة صوت، عدد من الطلقات، هاتف محمول، 2 قطعة سلاح أبيض، سيارة، مبلغ مالى"، وتم اقتياده إلي ديوان القسم.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار وتم اتخاذ كافة الإجرءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت الينباة العامة مباشرة التحقيقات.