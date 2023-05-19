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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الـ11 يا أهلي.. المارد الأحمر يكرر الفوز على الترجي ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري ابطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف المارد الأحمر اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 22 من تمريرة للجنوب أفريقي بيرسي تاو ليكرر الأهلي الفوز على فريق باب سويقة بعدما فاز عليه بثلاثية نظيفة في عقر داره بملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليضع قدما في النهائي الأفريقي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا

جاء تشكيل الترجي التونسي كالتالي:
حراسة المرمى: صدقي الدبشي. 
خط الدفاع: محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح. 
خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - غيث الوهابي. 

خط الهجوم: معتز زدام - محمد علي بن حمودة - رشاد العرفاوي.

الأهلي والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا حسين الشحات