صراع الكبار.. «السقا وهنيدي وكريم عبد العزيز وكرارة ورمضان» يتنافسون على شباك إيرادات أفلام الأضحى

يستعد عدد كبير من صناع السينما للمنافسة بأعمالهم الجديدة خلال ماراثون عيد الأضحى المبارك، ويتميز موسم عيد الأضحى هذا العام بمجيئه في الإجازة الصيفية بما يجعله أوفر حظا في جذب أكبر قدر من الإيرادات، خاصة أن أهم ما يميزه أيضا هو مشاركة عدد كبير من نجوم الصف الأول به.

وتأتي في مقدمة هذه الأفلام؛ بيت الروبي للنجم كريم عبدالعزيز، ويشارك في البطولة نور، كريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف؛ منهم: محمد عبدالرحمن وسارة عبدالرحمن، تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار كوميدي اجتماعي، ويعتبر فيلم "بيت الروبى" التعاون الثالث بين المخرج بيتر ميمى مع الفنان كريم عبدالعزيز بعد الاختيار الجزء الثانى والثالث، لحين الانتهاء من مسلسل الحشاشين المؤجل للموسم الرمضاني المقبل ٢٠٢٤.

على صعيد متصل؛ أعلن النجم أحمد السقا عن عرض فيلمه الجديد "السرب" في عيد الأضحى المبارك، حيث انتهى من تصويره منذ فترة طويلة.

ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبدالمغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

وكان أحمد السقا قد قدم فيلم "العنكبوت" الذى عرض في موسم عيد الفطر الماضى ٢٠٢٢، وشارك في بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف: محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

في السياق ذاته؛ ينافس النجم محمد هنيدى في موسم عيد الأضحى بفيلم "الجواهرجي" بعد عدة تأجيلات.

ومن خلال هذا العمل يلتقى النجم محمد هنيدى بالنجمه منى ذكى مجددًا، وذلك بعد مرور ٢٤ عاما من فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، والذى حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه بدور السينما، وكان سببًا فى شق الطريق لنجوم الجيل الحالى من أبطال العمل منهم محمد هنيدى، منى ذكى، أحمد السقا، طارق لطفى، هانى رمزى، والفيلم من إخراج سعيد حامد.

فيلم الجواهرجي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، وتارا عماد، ومن تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

ويشارك أيضا خلال ماراثون عيد الأضحى الفنان تامر حسني بفيلم "تاج"، والفيلم ينتمي إلى نوعية أعمال السوبر هيروز، ويشارك في بطولته ساندي، بيومي فؤاد، وأحمد بدير، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

فيلم "تاج" هو ثاني تعاون يجمع المخرجة سارة وفيق وتامر حسني، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضي.

كما ينافس محمد رمضان في موسم عيد الأضحى بفيلمه ع الزيرو، الذي تشاركه بطولته نيللي كريم في أول تعاون فني بينهما، والعمل يدور في إطار اجتماعي درامي أكشن، ومن تأليف مدحت العدل وإنتاج جمال العدل.

أيضا أعلن الفنان أحمد فهمي عرض فيلمه "مستر إكس" في عيد الأضحى المبارك، والذي كان قد انتهى من تصويره منذ فترة.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، محمد أنور، أوس أوس، بيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب.

على صعيد متصل؛ يستأنف كرارة تصوير المشاهد المتبقية من فيلمه الجديد "البعبع"، والذي من المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى.

وعاود النجم تصوير مشاهد العمل مؤخرا، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ٣ أشهر، لانشغاله بتصوير مسلسله الرمضاني سوق الكانتو، والذي نافس به فى الماراثون الرمضاني الماضي.

ويلعب كرارة خلال أحداث الفيلم شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان"، ويواجه مع صديقه سوكا (محمد عبدالرحمن توتا) العديد من المواقف.

فيلم البعبع يشارك به مجموعة من النجوم منهم ياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، وغيرهم من الفنانين.

العمل يدور في إطار أكشن كوميدي، ويضم عددا من النجوم منهم ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، وباسم سمرة، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.