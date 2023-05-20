على رأسهم «الزعيم عادل إمام وغادة عبد الرازق و فتحي عبد الوهاب».. نجوم دخلوا الفن بالصدفة وعبروا إلى بوابة الشهرة

للفن سحر خاص، ولحياة الفنانين طابع له جاذبية لدى الجمهور، والكثير من الناس يحلم بدخول الوسط الفنى، بل ومنهم من حاول مرات وشهور وسنوات، ورغم كل تلك المحاولات للبعض، منها من نجح والكثير منها لم يكتب له النجاح، ومع كل تلك الصعوبات والعثرات، تجد هناك نجوم دخلوا الوسط الفنى وحققوا النجاح والشهرة والبداية من باب الصدفة، دون قصد أو تخطيط، بل ومنهم من كان يرسم طريقا آخر لمستقبله.

وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز أسماء الفنانين الذين دخلوا بوابة النجومية من باب الصدفة.

الزعيم عادل إمام

فى لقاء تليفزيونى للزعيم عادل إمام من تقديم الفنان أشرف عبد الباقى، أكد الزعيم أنه المرة الأولى التى شاهد فيها سينما، كان فى الطريق مع والدته بعمر السبع سنوات، ولم يكن يعلم ما هى السينما، ولماذا يصطف الناس أمام ذلك الشباك لقطع تذكرة، ولكن شعرت بحالة سعادة "وقعدت أعيط عشان أمى تدخلنى مع الناس دى، بس ضربتني علقة وروحت ومن يومها عشقت السينما". وتابع الزعيم فى لقاء بتلفزيون الكويت عن دخوله الوسط الفنى"مكنتش مخطط إنى أكون ممثل، مشيت فى التعليم ومجموعى دخلنى كلية الزراعة"، وفجأة وجدت زميلى الفنان الحالى صلاح السعدنى وبعض من زملائنا معهم استمارات، "سألتهم رايحين فين قالوا رايحين تقديم مسارح التليفزيون، جريت جبت الاستمارة ولازم أتصور ومكنش عندى صور خدت صورة وأنا فى تالتة إعدادى ومكنش عندى حل تانى".

مصطفى درويش

"دخلت الفن بالصدفة، بقالى ١٥ سنة شغال فى شركة اتصالات"، بتلك الجملة بدأ الفنان الراحل مصطفى درويش حديثه مع الإعلامية دينا رامز حول دخوله عالم الفن.

وأكد "درويش"، أن أول عمل شارك به كان فيلم "كف القمر" للمخرج خالد يوسف، وأول مشهد له مع الراحل خالد صالح، وأنه ذهب ليشاهد النجوم والتصوير عن طريق صديق له.

وتابع "كان هناك دور ضابط فعرضوا عليا الدور وافقت عشان أسيبها فى التاريخ لأولادى، ولكن بعدها كلمونى شركات إنتاج وعملت "كيد النسا"، وبعدها الانطلاقة".

غادة عبدالرازق

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق فى أحد اللقاءات التليفزيونية من تقديم الفنان شريف منير، عن بداياتها فى عالم الفن، وكيف لعبت الصدفة دورًا فى بدايتها.

وأكدت أنها بعد مشاهدة عرض مسرحى للنجم سمير غانم، توجهت لتهنئته على العرض وكان فى وجود المخرج محمد عبدالعزيز، والذي سألها هل تمانع أن تدخل مجال التمثيل. وتابعت "قالى بنعمل فيلم مع شريهان وعايزين وجه جديد"، وافقت وكانت البداية، رغم أن حلمى أن أكون مضيفة أو طبيبة ولكن تلك الصدفة غيرت كل مسار حياتى.

فتحى عبد الوهاب

من حلم الوظيفة فى البنك والتعيين، إلى صدفة الذهاب مع صديقه إلى مسرح الجامعة بعدما تأخر على ميعاد المحاضرة، فعرض عليه صديقه أن يذهبا إلى المسرح لقضاء الوقت لحين انتهاء المحاضرة.

وتابع فتحى عبد الوهاب فى لقاء تليفزيونى مع الإعلامية سمر يسرى أنه وجد الفنان صلاح عبدالله يخرج العمل، وشعر بحالة سحر جذبته لخشبة المسرح.

واختتم قائلا: "من ساعة ما دخلت مسبتش المسرح غير بعد التخرج، ومن هنا بدأت الرحلة الفنية من صدفة مسرح الجامعة، بعد ما فاتتني المحاضرة".

"صدفة البلياردو"

أحمد رمزي

ظهر الفنان أحمد رمزى فى أحد اللقاءات التليفزيونية يحكى عن بداياته، وكشف عن صدفة أثناء لعب "البلياردو" شاهده المخرج حلمى حليم، وتوجه له على الفور وعرض عليه دخول عالم الفن، ورد عليه رمزى دون اهتمام "مفيش مشكله، لأني كنت مركز في اللعب".

وتابع رمزى: "بعد شهرين لقيت السواق جاي عند البيت بقوله أنت مين، قالى عندك ميعاد فى الاستوديو دلوقتى عشان عندك تصوير، وبكل بساطة حضرت نفسى وروحت ومن هنا كانت البداية".

هاني سلامة

كشف الفنان هاني سلامة فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، أنه كان يلعب "البلياردو"، وجاء له صاحب الصالة يعرض عليه إعلانات، وافق سلامة وتوجة للمكتب.

وأضاف "سلامة" "لقيت الست بتقولى تمثل، قولت ماشى وأنا كنت عايز اطلع طيار، بس قولت أجرب"، وكتبت لى عنوان مكتب الأستاذ يوسف شاهين، وتوجهت على الفور، ولكن كان أستاذ رضوان الكاشف هناك، وبدأت بروفات ولكن المشكلة إن الإجازة ستنتهى وأنا بالثانوية العامة وأدرس بالكويت، وتوقف المشروع وسافرت الكويت، ثم بعد انتهاء الثانوية العامة كانت العودة لمصر والوسط الفنى.

أحمد العوضي

فى لقاء تليفزيونى للفنان أحمد العوضى مع الإعلامية منى الشاذلى، أكد أنه يعشق الأستاذ نور الشريف، وكان حلم حياته أن يلقاه يومًا.

وتابع "العوضي": "كلمنى صديق وقالى مش انت بتحب الأستاذ نور الشريف، ده بيعمل كاستنج فى المهندسين"، توجهت على الفور لكى أراه وأحقق حلمي، وبعد الذهاب إلى هناك كان الزحام شديدا والعدد كبيرا، وفجأة وجدت عماد صالح "الريجيسير" أدخلنى لأستاذ نور.

وأضاف "العوضي": "أول ما شوفته قولتله أنا عايز أشوف بس مش فارق معايا حاجة تانى ولا عايز أمثل"، جلست معه لدقائق وأعطانى مشهد لكى أذاكره، وتلاقينا مره أخرى، وبعدها دخلت العمل معه ثم بدأت الرحلة.