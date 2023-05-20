الإحصاء: 115% زيادة في أعداد السياحة العربية الوافدة خلال عام.. السياحة المصرية تأثرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية لعدة أسباب.. لابد وأن نعمل خلال الفترة القادمة على زيادة أعداد السياح من جميع الدول

أظهر أحدث تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السائحين العرب الوافدين من الدول العربية إلى مصر بلغ 2 مليون سائح عام 2021 مقابل 0،9 مليون سائح عـام 2020 بزيادة قدرها 1.1 مليون سائح، وبنسبة ارتفاع قدرها 114،9%.

وسجل عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون العرب المغادرين 33،2 مليون ليلة سياحية عام 2021 مقابل 15 مليون ليلة سياحية عام 2020 بزيادة قدرها 18.2 مليون ليلة سياحية، وبنسبة ارتفاع قدرها 121،6%.

وقال محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الحوار الوطني ناقش السياحة السينمائية وأن تكون مصرُ مقصدا لتصوير الأفلام العالمية، وهناك مجهود كبير جدا بُذل في هذا الأمر، وهناك لجنة تصدر التصاريح للأفلام الأجنبية خلال 72 ساعة.

وأضاف «القط»، خلال تصريحات تلفزيونية، «كان هناك مشكلات جمركية في هذا الصدد ناقشناها في الحوار الوطني، كما نهتم بسياحة الفرد، حيث نعتمد على المجموعات السياحية، إذ أن سياحة الفرد موجودة في العالم ولها دور كبير في تعزيز القطاع السياحي، وينقصها في مصر وجود تطبيق إلكتروني رسمي لوزارة السياحة».

وتابع أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ هذا التطبيق سيعلن فيه طرق الدخول إلى مصر والتأشيرة ووسائل النقل والمواصلات وأسعار استرشادية للمطاعم والخط الساخن لوزارة السياحة.

وأشار إلى أن مصر نجحت في الاستقرار الأمني والبنية التحتية وتوفير وسائل استراتيجية كثيرة جدا تجعل السائح يقبل على مصر، كما أن الجلسة التي ناقشت السياحة شهدت رؤى كثيرة حول تطوير الأداء وتعزيزه، مواصلا: «نرى أن استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح في عام 2028 تحتاج إلى مؤشرات أداء ومعايير كفاءة ونظام علمي مدروس لتحديد ما إذا كنا على الطريق الصحيح».

وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن السياحة المصرية تأثرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية خاصة منذ بداية فيروس كورونا وما تلاها من أحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الدولار وكسره حاجز الثلاثون جنيهًا وغيرهما من الأحداث التي أثرت بالسلب على السياحة المصرية.

وأضاف الإدريسي، لابد من وجود حلول قوية وسريعة للنهوض بالسياحة المصرية وعودتها لسابق عهدها إلى جانب العمل على الترويج للسياحة المصرية داخليا وخارجيا بشكل صحيح خاصة وأن لدينا الإمكانيات التي تؤهلنا لذلك في العديد من المحافظات سواء كانت محافظة شرم الشيخ أو الغردقة أو الأماكن السياحية في الأقصر أو غيرها من الأماكن الأثرية.

بينما يقول مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، إن زيادة أعداد السياح يصب في مصلحة الجميع سواء كان الدولة في توفير العملة الصعبة والدولار أو المواطنين في توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية مما جعل هناك أزمة حقيقية في إيجاد فرص عمل والسبب الرئيسي أن السياحة كان لها دور كبير في توفير فرص عمل.

وأضاف سليم، لابد وأن نعمل خلال الفترة القادمة على زيادة أعداد السياح من جميع الدول الخارجية بشكل عام والعمل على وجود حملات إعلانية في جميع وسائل الإعلان للإعلان عن الأماكن السياحية ووجود عروض ترويجية لمزيد من الإقبال على السياحة المصرية.