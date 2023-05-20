مسؤول سابق بجامعة الأقصر ينفي تقديمه بلاغات ضد رئيسها السابق

نفى الدكتور بدوي إسماعيل، عميد كلية الآثار السابق بجامعة الأقصر، صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية التابعة للجماعة الإرهابية من إدعاءات وأكاذيب، بلاغات تتهم أ.د محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر السابق، وبعض قيادات الجامعة، "على خلاف الحقيقة" بارتكاب مخالفات مالية وإدارية خلال فترة توليه رئاسة الجامعة.

وأصدر إسماعيل، في بيان بعنوان "تكذيب وإيضاح بشأن بعض الشائعات" بشأن بعض الشائعات التي تم نشرها على صفحة شبكات التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بشأن تقديمه مجموعة من البلاغات تتهم أ.د محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر السابق، وأمين عام الجامعة المساعد ومدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية بالجامعة، بارتكاب مخالفات مالية وإدارية خلال فترة توليه رئاسة الجامعة وقيام النائب العام بفتح تحقيق في ذلك، وأن ما تم تداوله يأتي بغرض إثارة البلبلة وتشويه سمعة الشرفاء المخلصين لوطنهم.

وأوضح «إسماعيل»، "أنه على خلاف الحقيقة حيث تم الإدعاء بهذا الخبر المزيف بأنني تقدمت بهذه البلاغات، وأن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة، ولم أقم بتقديمها وإنما أراد بها من قام بالزج باسمي في هذا الخبر إثارة البلبلة، وأنني أؤكد بأنني أكن كل التقدير والود والاحترام لزملائي، وقيادات الجامعة السابقين والحاليين الشرفاء ولا يوجد بيني وبينهم أي مشكلات غير علاقات الود والاحترام وأنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، كما أنني متضامن معهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن هذه الأخبار الكاذبة والمغرضة".

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الدكتور بدوي إسماعيل