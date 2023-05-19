رئيس الوزراء العراقى يتلقى دعوة من زيلينسكي لزيارة أوكرانيا

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، دعوة رسمية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة كييف.

والتقى السوداني، في مدينة جدة السعودية، اليوم، الرئيس الأوكراني، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الـ(32)، التي تستضيفها المملكة.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني فقد شهد اللقاء التباحث بشأن "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مسار التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة".

السوداني أكد خلال اللقاء "ضرورة اعتماد الطرق الدبلوماسية ومنح فرصة للحوار للوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا وإحلال الأمن والسلام، وتجنّب المزيد من التصعيد".

من جانبه، لفت الرئيس الأوكراني الى "حرص بلاده على تنمية التعاون بين البلدين وسبل توطيده في مجالات عدة"، وقدم دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة أوكرانيا.

كما أشاد بـ" دور العراق المحوري في المنطقة وجهوده في دعم أمنها واستقرارها".