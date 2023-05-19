في رأس البر.. الشرقية للدخان يفوز ببطولة دوري الطائرة جلوس سيدات

شهدت الصالة المغطاة في مدينة رأس البر في دمياط اليوم الجمعة ختام بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة جلوس سيدات والتي أقيمت خلال الفترة من من 17 : 19 مايو 2023 ، للموسم الرياضي 2023/2022 ، علي ملاعب الصالة المغطاه برأس البر ، حيث شاركت أندية (ايسترن كومباني أهلي فاقوس، فرسان أوسيم ،مبارك بنى سويف ,الجمالية للالعاب الرياضية ) ، في منافسات الدورى ، حيث فاز بمجموع النقاط نادي الشرقيه للدخان بالمركز الأول في ضوء اهتمام القيادة السياسية للدولة المصرية وعلي رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والتوجيه المستمر للاهتمام بذوى الهمم وتوفير سبل الدعم والاتاحة والتمكين لهم من كافة مؤسسات الدولة ماديا و معنويا و أدبيا ، وخاصة المتميزين الرياضيين في الأنشطة والبطولات الدولية والمحلية ، وتوجيه الحكومة بالدعم والمساندة لكافة أجهزتها ومؤسساتها كخدمة مجتمعية لهذا القطاع من الأبطال .



وقام بتسليم درع الدوري العام والميداليات رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة جلوس سيدات وبعض القيادات البرلمانية والشعبية .

وأكد الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية إلي جاهزية الصالة الرياضية برأس البر لاستضافة أي تدريبات أو بطولات

لمختلف الاتحادات الرياضية ، وأشار مدير المديرية إلي اهتمام الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بقطاع ذوى الهمم خاصة المشاركين في منافسات رياضية.



يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عناية دكتورة منال عوض محافظ دمياط

وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية .

نفذ مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط ،التدريب الأسبوعي بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة الشباب ".



حيث يتم تنفيذ المشروع بمركز شباب كفر المنازلة إدارة ميت ابو غالب ومركز شباب الإبراهيمية القبلية إدارة كفر سعد ويتم تنفيذ التدريب بواقع 3 مرات تدريب أسبوعيا لرياضات الكاراتيه، كرة الطائرة ، كرة القدم ، كاراتيه ، العاب ترويحية لجميع الفئات خلال الفترة من 15/ 5 حتي 15 / 8 / 2023.