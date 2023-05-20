تعرف على حظك في الأبراج اليوم السبت 20 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية أنت تعاني من النحافة المفرطة حاول أن تهتم بطعامك، أما من الناحية المهنية أنت تشعر بالكسل والتعب خذ استراحة قصيرة من عملك.

برج الثور

من الناحية الصحية مارس الرياضة هذه الفترة، أما من الناحية المهنية لا تقلق من تصرفات المدير معك وكن أكثر هدوءاً، عاطفياً حب جديد يدخل حياتك.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية حاول أن تنظم أوقات نومك يا عزيزي، أما من الناحية المهنية لا تؤجل أعمالك للغد.

برج السرطان

من الناحية الصحية تجنب شرب العصائر المصنعة وحاول أن تعوضها بتناول الفواكة والخضار، أما من الناحية المهنية تجنب النميمة والثرثرة يا عزيزي، عاطفياً لا يوجد جديد.

برج الأسد

من الناحية الصحية التزم بدايت صحي مليء بالبروتينات لأنه لديك مناسبات كثيرة في بداية الصيف، أما من الناحية المهنية تشعر بالرغبة في تعلم شيء جديد، أما من الناحية العاطفية لديك موعد غرامي مع حبيبك السابق.

برج العذراء

من الناحية الصحية تعاني من نبضات القلب السريعة حاول أن تذهب لطبيب القلب للتأكد من وضعك، أما من الناحية المهنية أنت والمدير تخططان للعمل كن على ثقة تامة به، عاطفياً حاول أن تنتبه لتصرفات الشريك معك.

برج الميزان

من الناحية الصحية تشعر بأوجاع في الظهر مارس رياضة المشي، أما من الناحية المهنية تبحث عن عمل جديد يتناسب مع قدراتك الرهيبة، أما عاطفياً تخطط للسفر مع الشريك إلى مصر.

برج العقرب

من الناحية الصحية حاول أن تتناول البروتينات وأكثر من شرب الماء، أما من الناحية المهنية تفكر بعمل أفكار وخطط جديدة يا عزيزي برج السرطان، أما عاطفياً حب جديد لكن تشعر بعدم الراحة من تصرفاته.

برج القوس

من الناحية الصحية تعاني من جفاف في العيون حاول أن تضع قطرة بشكل مستمر، أما من الناحية المهنية تشعر بالاكتئاب من مكان عملك حاول أن تجد بديلاً.

برج الجدي

من الناحية الصحية لا تبالغ في تناول الطعام من المطاعم، أما من الناحية المهنية تفكر بأخذ إجازة من عملك والسفر مع عائلتك، عاطفياً تخطط لحفلة عيد ميلاد شريكك.

برج الدلو

من الناحية الصحية ابتعد عن الموالح أو خفف على الأقل، أما من الناحية المهنية حاول أن تجامل زملائك في العمل ولا تكن جامداً.

برج الحوت

من الناحية الصحية تشعر بالخمول والكسل التزم بتناول الفيتامينات، أما من الناحية المهنية حاول أن تلتزم بأوقات دوامك، عاطفياً كن مهتم بشريكك.