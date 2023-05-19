مدحت العدل: مارست مهنة الطب 11 عاما

كشف السيناريست والكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل عن عدد السنوات التي مارس فيها مهنة الطب قائلا "مارست مهنة الطب لمدة 11 عاما" ، مشيرا إلى أن يوسف إدريس وأحمد خالد توفيق ويحيي الفخراني أطباء بدرجة كتاب، مؤكدا أنه تعلم ملاحظة التفاصيل الدقيقة من مهنة الطب.

وأوضح العدل أنه قرأ العروض المسرحية منذ طفولته، مؤكدا أن سامي العدل كان عمود الخيمة في عائلتهم وجميع أعمالنا نهديها لروح سامي العدل.

واوضح العدل خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض، عبر شاشة الحياة ، مساء اليوم ، الجمعة ، أن شخصية الجيل الذي ينتمي له تتقبل الآخر بصرف النظر عن ديانته مشيراً إلى أن العولمة ألغت فكرة الحدود بين الدول.

وتحدث السيناريست الكبير، عن كواليس مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللي كريم والصعوبات التي واجهته في العمل.

كما تحدث عن سر تأجيل مشروع قصة حياة عمرو ويكشف كواليس فيلم أيس كريم في جليم والذي حقق نجاح جماهيريا كبيرا .



