مدحت العدل: نيللي كريم ليست كئيبة بسبب هذا المسلسل



كشف السيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل كواليس مسلسله "عملة نادرة" بطولة الفنانة نيللي كريم وقال: سبق وتعاملت مع النجمة نيللي كريم من خلال مسلسل لأعلي سعر وقد حقق نجاح جماهيريا كبيرا.

وأضاف العدل خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة قناة الحياة، لم أكتب دراما تليفزيونية منذ خمس سنوات، وكان لدي ثقة كبيرة في نيللي كريم لذلك قررت أن أخوض معها تجربة الدراما الصعيدية في مسلسل عملة نادرة.

وأشار إلى أن نيللي كريم مبهرة إنسانيا قبل أن تكون مبهرة فنيا، فهي لا تشعر بأنها سوبر ستار وتكتفي بمساعدة واحدة خلال العمل الدرامي على عكس فنانين آخرين لا يكتفون بالعشرة مساعدين، وأرجع العدل سبب نجاح نيللي كريم إلى أنها حقيقية.

وتابع مدحت العدل عن اتهام نيللي كريم بالكآبة، قال إنها عملت مسلسل "100 وش" وكسر الدنيا وكان كوميديا، مشيرا إلى أن العمل الجيد ينجح سواء فرح أو كآبة، وقد رأينا جميعا نجاح مسلسلاتها سجن النسا، وتحت السيطرة، وأمل حربي، مؤكدا أن كل هذه الأعمال حققت نجاحا كبيرا.