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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدحت العدل يوجّه رسالة مهمة للفنان عمرو دياب على الهواء

مدحت العدل
مدحت العدل
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قال الكاتب والسيناريست الكبير مدحت العدل إن عمرو دياب كان يريد في فترة من الفترات عمل مسلسل تليفزيوني، مؤكدا أن عمرو دياب من الصعب أن يشارك في بطولة مسلسل، لكن أطالبه بالرجوع إلى السينما.

وأوضح العدل خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامج بالخط العريض، المذاع عبر فضائية الحياة، أكيد عمرو دياب خايف، لكن بقوله متخافش، اعمل فيلمين وتلاتة وأربعة كمان.

 

وكشف عن أقرب أغانيه التي قام بتأليفها لعمرو دياب، قائلا: وإيه يعني.. كانت أول أغنية ألفتها لعمرو دياب، متابعا كتبت جزءا من مواقف تعرضت لها مع زوجتي في بعض الأغاني وكل أعمالي تحمل قدرا من ذاتي.

الإعلامية ايمان أبوطالب برنامج بالخط العريض رسالة مهمة عمرو دياب