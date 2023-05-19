بطل كفرالشيخ يحصد فضية بطولة أفريقيا للمصارعة

فاز، اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، نجم مصارعة منتخب مصر، والمشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، بالميدالية الفضية،بمنافسات الكبار بالبطولة الأفريقية، لمنتخبات المصارعة الحرة والرومانية بتونس الشقيق، ويلعب بغدودة ضمن صفوف المنتخب وهو إبن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة كفر الشيخ مركز بيلا، البطولة تقام من 15 حتى 21 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن اللاعب أحمد بغدودة ضمن قائمة المنتخب الوطني بالبطولة، حقق فوزا غاليًا فى ظل المنافسة القوية بالبطولة يفخر به أبناء المشروع القومي بكفر الشيخ، مشيراً إلى استعداد البطل للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 و مؤكداً دعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للاعبى منتخب مصر للمصارعة ولقائه به قبيل توجههم إلى تونس للمشاركة.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا دعم القيادة السياسية المستمر للرياضة والرياضيين والتوجيهات المستمرة بتوفير كافة الإمكانات .

تأتى مشاركة بغدودة، نجم مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، فى إطار متصل حقق أبناء المشروع القومي للموهبة تحت 17 سنة فوزاً مهماً بحصول أحمد عبد الباري على أول أفريقيا فى منافسات تحت 20 سنة، وحصول اللاعب عمر حسين على الميدالية الذهبية وأول أفريقيا تحت 17 سنة فى ذات البطولة المقامة في تونس.