حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 20 مايو 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.. لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقي الأنحاء.

وذكرت الهيئة في بيان لها أنه من المتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأن هناك فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضافت أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.