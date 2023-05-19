سمر حمزة تتوج بذهبية أفريقيا للمصارعة

فازت سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة بالميدالية الذهبية خلال منافسات البطولة الأفريقية المقامة حالياً بتونس .

تفوقت بطلة مصر الأولمبية سمر حمزة على لاعبة نيجيريا في وزن 76 كجم وقدمت لاعبة منتخبنا الوطني أداء ونتائج طيبة طوال فاعليات البطولة.

وأعربت سمر حمزة عن سعادتها الكبيرة بالتتويج والفوز بذهبية المصارعة والتأكيد على قدرتها في الاستمرار ومواصلة المشوار نحو المنافسة على ميدالية أولمبية في دورة الألعاب القادمة بباريس.

وحققت البعثة المصرية نتائج مميزة وحصد منتخب مصر أكثر من ٢٣ ميدالية ومرشح بقوة للفوز بلقب البطولة.

من جانبه أكد اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة ان البعثة المصرية تقدم أداء وعروض مشرفة وهدفنا جميعا مواصلة حصد الميداليات والفوز بلقب البطولة.