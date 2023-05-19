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الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم متحف شرم الشيخ في مسابقة أفضل الممارسات المتحفية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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فاز متحف شرم الشيخ بشهادة تقدير في مسابقة  أفضل الممارسات المتحفية في فئة المعارض على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف 2023 بمتحف قصر المنيل.

جاء ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق 18 مايو من كل عام.

 قام كل من مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، و الدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، والدكتور أسامة عبد الوارث رئيس المجلس الدولي للمتاحف - أيكوم مصر، بتكريم أفضل المتاحف المصرية صاحبة أفضل الممارسات المتحفية خلال العام (مايو 2022-مايو 2023)، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة ولدعم وتشجيع القائمين على المتاحف للتنافس نحو تقديم أفضل الممارسات المتحفية ولتعزيز دور المتاحف في جذب أكبر عدد من الزوار من خلال الفعاليات المختلفة مثل المعارض المؤقتة والأنشطة التعليمية والأحداث الثقافية.


وتسلمت المشرف العام على متحف شرم الشيخ شهادة التقدير نيابة عن المتحف. وقدمت التحية والتقدير لكل العاملين بمتحف شرم الشيخ. 
 

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- متحف شرم الشيخ اليوم العالمي للمتاحف مسابقة أفضل الممارسات المتحفية متحف قصر النيل شهادة تقدير