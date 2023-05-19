الأسقف يوحنا بطَش يترأس صلاة عيد النبي أيوب

الجمعة 19/مايو/2023 - 10:32 م

ترأس الأسقف يوحنا بطَش المعتمد البطريركي على أبرشية بصرى حوران وجبل العرب والجولان للروم الأرثوذكس ، صلاة عيد النبي أيوب شفيع رعية القرية وشفيع الابراشيه في العهد القديم كونه من بلاد حوران، عاونه الخدمة كاهن الرعية الأب سمعان العوابدة وبعض كهنة الأبرشية

تحدّث “بطَش” في العظة عن أهمية هذا النبي وتسليمه لمشيئة الله رغم كل خساراته وكيف أثمر صبره وعوّضه الله عنها كلّها وكيف يجب أن نقتدي به كما صبر آباؤنا وأجدادنا الذين صمدوا بالإيمان في هذه الأرض المبارٙكة.

وزار الأسقف يوحنا بطَش مع أبناء الرعية ضريح المغفور له سلطان باشا الأطرش ومضافته وكان باستقباله حفيد الباشا المهندس ثائر الأطرش وحشد من المشايخ ورجال القرية وتبادلوا الكلمات مؤكدين على أهمية هذه الزيارة لهذه الشخصية التاريخية