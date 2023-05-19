ads
الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مستشار النمسا: لن نرسل جنودا إلى أوكرانيا لإزالة الألغام

النمسا
النمسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الجمعة، أنه "لن تطأ قدم أي جندي نمساوي الأراضي الأوكرانية للقيام بمهمة لإزالة الألغام طالما أنها منطقة حرب".

وقال المستشار النمساوي -في تصريح صحفي- إن النمسا لا تقبل إرسال جنودها إلى منطقة حرب ولن تخاطر أبدا بحياتهم.

كانت الساحة السياسية قد شهدت جدلا حول مساعدة النمسا في إزالة الألغام في أوكرانيا، حيث اعتبرت كلوديا تانر وزيرة الدفاع أن الأمر يتنافى مع الحياد السياسي للنمسا، كما اعتبرت أن هناك خلطا بين المناطق المدنية والعسكرية في قضية إزالة الألغام، وأكدت أن إزالة الألغام ستتم من المناطق المدنية فقط وبجهد دولي مشترك تشارك فيه النمسا.

النمسا الأراضي الأوكرانية ازالة الالغام منطقة حرب