تكريم «مجد القاسم» في القنصلية الفخرية الإيطالية بالإسكندرية

كرم «ماريو دي باسكوالي» القنصل الفخري الإيطالي، اليوم المطرب مجد القاسم ضمن أمسية ثقافية أقيمت على شرفه بالإسكندرية.

وصرح القنصل ماريو: بأن مجد القاسم يستحق هذا التكريم لما له من دور فعال في الابداع والتميز وتألقه على مدار سنوات في احياء الحفلات لجمهور الوطن العربي خاصة اهل مدينة الاسكندرية من المصريين وحتى الإيطاليين المحبين للفن الشرقي.

واحتفالا بصدور أولى أغاني الميني ألبوم الجديد لـ «مجد» بأغنية مفيش فلوس، قرر القنصل ماريو تقطيع تورتة على حسابه الشخصي مداعبا الفنان مجد القاسم واخيه المنتج فضل القاسم الذي تواجد بمقر القنصلية.

وأشعل مجد القاسم بصوته الجبلي الحفل الساهر وصاحبه فيه بالعزف على العود الملحن والموزع احمد بدوي،وقدما خلال الحفل اجمل الاغاني القديمة والجديدة لـ «القاسم» وسط تفاعل قوي وانسجام من جمهور الاسكندرية العظيم.

من جانبه أعرب المطرب مجد القاسم عن سعادته بهذا التكريم فهو يثبت أن الفن الجيد يستطيع بإبداع نجومه أن يطرد العملة الرديئة ويؤكد على صحة قراره بالابتعاد عن الكلمات الشائكة المُسفة والتزامه بالحفاظ على الذوق العام من خلال انتقاء كل أغانيه.

الجدير بالذكر أن الحفل قدمه الكاتب أحمد بسيوني بحضور: النائب حسني حافظ، واللواء جمال رشاد، والفنان التشكيلي محمد بركات ، والشعراء: سحر متولي، عادل حراز، ولفيف من رجال الأعمال ومجموعة من قناصل الدول الاجنبية بالإسكندرية.