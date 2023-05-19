أقوى من الظروف لـ “سومة يوسف ومو حسن” تتجاوز 2 مليون مشاهدة



تخطت أغنية أقوى من الظروف والتي تجمع كلا من سومه يوسف ومو حسن حاجز الـ2 مليون مشاهدة في غضون إسبوعين على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان نبيل وتوزيع منير ماهر، وأشرف على تنفيذها هاني محمد، عبد الرحمن نصر، كيمو العبد ومن إخراج إيهاب الطويل.

كلمات الاغنية كالتالي..أنا أقوى من الظروف أنا أقوى من كل شيء، مهما حصل مش هخاف

قلبي هيفضل جريء وبقع وبقوم بتعلم كل يوم، مش هاستسلم في يوم، لازم اعيش واضحك مايهمنيش، وانسى الهموم، واطير لفوق لفوق احلام كتير، هامشي ورا ها الطريق، مهما هاشوف لازم هاوصل أكيد

هرسم حياتي ألوان، هاتجنن أكتر كمان، وامسك بيدي النجوم مش هيوقفني اللي فات، لسة كتير جيات، همسح من الصورة الغيوم" .

أغنية أقوى من الظروف تم طرحها على اليوتيوب منذ أقل من إسبوع، وحققت انتشارا واسعا منذ طرحها نظرا لما تحويه الأغنية من كلمات تحفز على العمل والإبداع والانطلاق، هي من إنتاج شركة سوا، وقد حازت على إعجاب الكثيرين الذين أشادوا بها من خلال تعليقاتهم على الأغنية .

https://www.youtube.com/watch?v=ScAGD3mj4EA