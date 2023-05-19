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الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس النواب اللبناني يدعو إلى جلسة مشتركة للجان النيابية الثلاثاء المقبل

مجلس النواب اللبناني
مجلس النواب اللبناني
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دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة في العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل لدراسة جدول أعمال 3 بنود.

وطلب بري حضور لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان.

ويتضمن جدول الأعمال مقترح قانون بتعديل المادة 112 من قانون العقوبات المتعلق بسنة السجن، بالإضافة إلى اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 3 و8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.

ويناقش المجلس أيضا مقترح بقانون الشروع بتطبيق نظام "الدخل الأساسي الشامل" (قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي.

مجلس النواب اللبناني جلسة للجان جدول أعمال