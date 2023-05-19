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الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس التونسي يؤكد عمق العلاقات الوثيقة بين بلاده والسعودية

قيس سعيد
قيس سعيد
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، عمق علاقات الأخوة الوثيقة والتعاون المثمر القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على تعزيزها وتنويعها مستقبلا، لا سيما على المستويات الاقتصادية والاستثمارية، لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقائه مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتوجّه الرئيس التونسي - خلال اللقاء - بجزيل الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على ما وفرته من ظروف مناسبة لإنجاح القمة العربية بجدة الـ32. 

تونس السعودية الرئيس التونسي