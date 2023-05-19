جهود أمنية لضبط مستريح جديد بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط مستريح جديد أوهم المواطنين بقرية ميت العطار بدائرة مركز شرطة بنها، بالتجارة بمعامل البيض والدواجن والبط، وتحقيق أرباح عالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطار عدد من المواطنين بقرية ميت العطار بمحافظة القليوبية، باستيلاء شخص يدعى "ر. ش"، مقيم بمحافظة الشرقية، على أموالهم وتقدر بـ13 مليون جنيه، نظير تجارتهم معه في مجال معامل البيض والدواجن والبط.

وكشف الأهالي في شكواهم، أن المتهم استأجر منزلًا بالقرية، منذ فترة وأوهمهم أنه يتعامل مع إحدى الشركات الكبرى في معامل البيض والدواجن، وأنها تحقق أرباحًا عالية، وبالفعل ساهموا معه بأموالهم نظير عائد بالأسبوع والشهر يتم دفعه لهم، ولكنهم فوجئوا بتأخره في الدفع وتركه للبلدة هو وأسرته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.