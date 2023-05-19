«لا نبدأ من الصفر».. حملة إعادة ترشيح بايدن تكشف استراتيجية الفوز فى انتخابات 2024

تتعهد حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكى جو بايدن بإبقاء الولايات التى فازت بها فى البيت الأبيض خلال عام ٢٠٢٠ ، ولكنها تتنافس أيضًا فى الأماكن التى خسرتها مثل نورث كارولينا وفلوريدا التى يهيمن عليها الجمهوريون بشكل متزايد، مما يوفر ما تقول إنه "عدد من المسارات القابلة للتطبيق إلى ٢٧٠ صوتًا انتخابيًا” اللازمة للفوز بأربع سنوات أخرى.

وقدمت جولى شافيز رودريغيز أول تعليقات مكثفة على الإستراتيجية منذ تعيينها مديرة لحملة بايدن الشهر الماضي، وكتبت فى مذكرة إلى "الأطراف المهتمة" أن سباق ٢٠٢٤ يقدم "فرصًا مهمة لزيادة الدعم الديمقراطي"، وتم إصداره بينما كان بايدن مسافرًا فى اليابان، لكنه يتخطى التوقفات التى كان مخططا لها سابقًا فى أستراليا وبابوا غينيا الجديدة للتركيز على محادثات الحد من الديون فى واشنطن.

وتعمل جولى تشافيز رودريغيز، مستشارة البيت الأبيض البالغة من العمر ٤٥ عاما، مديرة لحملة الرئيس فى انتخابات عام ٢٠٢٤.

استثمارات مبكرة

وقالت رودريغيز إن حملة إعادة الانتخاب تخطط لاستثمارات مبكرة لمحاولة الاحتفاظ بالولايات المتصارعة التى فاز بها بايدن فى عام ٢٠٢٠ بما فى ذلك ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا ونيفادا ونيوهامبشاير، ولإقامة جورجيا وأريزونا، اللتين لم تصوتا للديمقراطيين فى سباق رئاسى منذ عقود. قبل ثلاث سنوات.

وأوضحت وكالة "أسوشيتدبرس" أن الحملة ستتطلع أيضًا إلى توسيع الخريطة بشكل أكبر فى ولايات مثل نورث كارولينا وفلوريدا، وأضافت رودريغيز: إن كليهما سيتم إدراجهما فى شراء إعلان من "٧ أرقام" يشمل استثمارات فى سلسلة من الولايات المتأرجحة.

وتدور حملة إعادة انتخاب بايدن حول مطالبة الأمريكيين بالسماح له "بإنهاء الوظيفة" التى بدأها، وسعى إلى تصوير الجمهوريين "المتطرفين" مثل الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصار حركته "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" MAGA" كتهديدات للأمريكيين الأساسيين.

ويسعى ترامب الآن للحصول على البيت الأبيض للمرة الثالثة، فى حين أن مذكرة رودريغيز لم تذكره بالاسم، فقد توقعت أن بايدن "سوف يسود على أجندة "MAGA" المتطرفة مرة أخرى".

بايدن وحاكم فلوريدا

وجادل مستشارو بايدن السياسيون منذ فترة طويلة بأن بايدن هزم ترامب ، ويمكنه فعل ذلك مرة أخرى. إذا استحوذ شخص آخر على ترشيح الحزب الجمهورى للرئاسة - مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذى يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه بديل رئيسى لترامب - فإن فريق بايدن يحافظ على نفس الإستراتيجية يمكن أن تنجح لأن معظم الجمهوريين الكبار لم يفعلوا شيئًا لإبعاد أنفسهم عن حركة "MAGA".

وعلى الرغم من أن مذكرة "رودريغيز" لا تذكر ذلك ، فإن مقارنة بايدن بخصمه قد يكون أقوى تكتيك لإعادة انتخاب الرئيس.

ووجد استطلاع أجراه مركز "Associated Press-NORC" لأبحاث الشئون العامة الشهر الماضى أن حوالى نصف الديمقراطيين فقط يعتقدون أن بايدن البالغ من العمر ٨٠ عامًا يجب أن يترشح مرة أخرى، على الرغم من أن ٨١٪ قالوا إنهم على الأقل سيدعمونه فى الانتخابات العامة لعام ٢٠٢٤ إذا كان هو المرشح.

وتقول المذكرة إن حملة إعادة الانتخاب تخطط لنشر رسالتها عبر الإنترنت ومن خلال الاتصالات الشخصية مع الناخبين، لكنها ستعتمد بشكل كبير على الاستفادة من الدوائر الاجتماعية الحالية للناخبين، بحسب "أسوشيتدبرس".

وكتبت رودريغيز: "فى حين أن الثقة فى وسائل الإعلام قد تآكلت، فإن الثقة فى الشبكات الشخصية للناس لم تكن أقوى من أى وقت مضى".

العمل المنظم

ووعدت بأن الحملة "ستنخرط فى وقت مبكر وفى كثير من الأحيان مع مؤيديها التقليديين من النساء، وكذلك الناخبين السود والأمريكيين من أصل إسبانى وآسيوي، والشباب الذين لم يشاركوا فى الانتخابات النصفية لعام ٢٠٢٢.

وتشير المذكرة أيضًا إلى أن العمل المنظم "سيكون أساس نجاحنا الانتخابي".

وتقول حملة إعادة انتخاب بايدن إنها تخطط لمحاولة تحقيق مكاسب بين المجموعات المستهدفة من الناخبين خلال سباق العام المقبل. ويشمل ذلك البناء فى عام ٢٠٢٠ ، عندما "حقق بايدن مكاسب صغيرة ولكنها حاسمة بين ناخبى الطبقة العاملة الريفية والبيض فى الولايات التى كانت ساحات قتال".

كما تشير إلى أن الديمقراطيين شهدوا ارتفاعًا طفيفًا فى الدعم فى تلك الخصائص الديمغرافية خلال منتصف المدة العام الماضى فى "ولايات مثل أريزونا وميشيغان وبنسلفانيا ونيفادا وويسكونسن ، ولا يزال ثابتًا فى جورجيا وكارولينا الشمالية".

بايدن والإجهاض

وتوضح المذكرة أن الدعم القوى فى الضواحى ساعد فى رفع بايدن إلى ٣٠٦ أصوات انتخابية فاز بها فى عام ٢٠٢٠ ، وقد يكون هناك مجال للنمو بين هؤلاء الناخبين، الذين قد ينشطهم إلغاء المحكمة العليا لقرار "رو ضد وايد" والتى قضت فيه بأن دستور الولايات المتحدة يحمى حرية المرأة الحامل فى اختيار الإجهاض دون قيود حكومية ، وألغى القرار العديد من قوانين الإجهاض الفيدرالية والولائية فى الولايات المتحدة.

وظل الديمقراطيون الوطنيون موحدين بقوة خلف بايدن، وإنه يواجه معارضة رمزية فقط فى الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب من مؤلفة المساعدة الذاتية ماريان ويليامسون والناشط المناهض للقاحات روبرت كينيدى جونيور وهذا يعني، كما كتبت رودريغيز، أن حملة إعادة الانتخاب “قادرة على الاستفادة من البنية التحتية للحزب من اليوم الأول، بما فى ذلك الأدوات، التكنولوجيا والأشخاص، مما يعنى ”أننا لا نبدأ من الصفر".

تجدر الإشارة إلى أن "رودريغيز" هى حفيدة الزعيم العمالى الشهير سيزار تشافيز، والناشطة العمالية هيلن فابيلا تشافيز.

وسيزار تشافيز، ناشط حقوق مدنية أمريكى من أصل مكسيكي، ناضل من أجل تحسين ظروف العمل والمعيشة لعمال المزارع فى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وهو أحد الرموز داخل الأوساط العمالية واليسارية المنظمة.

ومنذ اليوم الأول لبايدن كرئيس، عرض بفخر تمثال نصفى من البرونز لتشافيز على مكتبه فى المكتب البيضاوى .

