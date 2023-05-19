صور..إصابة مزارع ونجله في حريق بالوادي الجديد

تسبب حريق شب في حظائر ماشية، اليوم الجمعة، في نفوق 6 أبقار وإصابة 4 آخرين بحروق متفرقة، وإصابة صاحب الحظائر ونجله، بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء بنشوب حريق في حظائر ماشية بمنطقة الشيخ صبيخ بمدينة الخارجة.

تبين نشوب حريق في 3 حظائر ماشية بمنطقة الشيخ صبيح شمال مدينة الخارجة بالقرب من منطقة مفارق حي " الزهور" وتسبب الحريق في نفوق 6 أبقار وإصابة 4 آخرين بحروق متفرقة في أنحاء جسم الماشية، في احتراق أجزاء من الحظائر وجرى إنقاذ 4 رؤوس خراف و2 رأس عجل بقري وحصان، بينما أصيب صاحب المزرعة إثر سقوط لوح خشبي عليه بسبب الحريق وهو وليد سعيد عبد العال، 48 عاماً، كما أصيب نجله سعد، 14 عامًا بضيق في التنفس وجرى نقلهما لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب لمخزن سولار مجاور للحظائر على مساحة 50 مترًا مربعًا.

كما دفعت مديرية الطب البيطري بأطباء بيطريين لتقديم العلاج والإسعافات العلاجية البيطرية لرؤس الماشية المصابة جراء الحريق.

تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نفوق 6 وإصابة 4 رؤس أبقار (1)

نفوق 6 وإصابة 4 رؤس أبقار (2)

نفوق 6 وإصابة 4 رؤس أبقار (3)

نفوق 6 وإصابة 4 رؤس أبقار (4)

نفوق 6 وإصابة 4 رؤس أبقار (5)

نفوق 6 وإصابة 4 رؤس أبقار (6)

نفوق 6 وإصابة 4 رؤس أبقار (7)