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الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

دار الإفتاء: الأحد غرة شهر ذي القعدة لعام 1444 هجريًّا

دار الإفتاء: الأحد
دار الإفتاء: الأحد غرة شهر ذي القعدة لعام 1444 هجريًّا
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أعلنت دار الإفتاء أنها استطلعَت اليوم الجمعة هلال شهر ذي القعدة لعام 1444 هجريا، من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية.

وأشارت الدار إلي أنه تحقق لديها عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة، وعليه يكون غدا السبت هو المتمم لشهـر شوال على أن يكون الأحد القادم الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444 هجريا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيا له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.