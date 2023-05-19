اقرأ غدا في "البوابة".. قمة لم الشمل.. الجامعة العربية تعتمد «إعلان جدة» فى ختام قمتها الـ32

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 20 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قمة لم الشمل.. الجامعة العربية تعتمد «إعلان جدة» في ختام قمتها الـ32

إشادات واسعة بجهود مصر للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

رسائل السيسي للعرب والعالم: الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة

الجهود المصرية مستمرة لتثبيت التهدئة فى قطاع غزة.. ونحذر من استمرار إدارة الصراع عسكريا

لا يستقيم أن تظل آمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية

حالة الاستقطاب الدولي تهدد منظومة العولمة وتكرس المعايير المزدوجة فى تطبيق القانون

السيسي يؤكد لولى عهد السعودية اعتزاز مصر بالروابط التاريخية بين البلدين. ويلتقى نظيره التونسى

ورئيس وزراء لبنان

الأسد: أمامنا فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوضاعنا

زيلينسكي أمام القمة العربية: نثمن وساطة الرياض للإفراج عن الأسرى