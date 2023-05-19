إنقاذ 19 مصطافا من الغرق في رأس البر

شهدت شواطئ مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي نواب المدينة؛ تزايد إقبال المصطافين ورواد المدينة اليوم الجمعة، وسط استعدادات الوحدة حيث تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، حيث تم إنقاذ عدد ١٩ حالة من الغرق.

كما تم تسليم عدد ٣٣ طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع إخر ضوء بكل خير ، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة .

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة ،بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( ARCTIC DISCOVERER ) والتى ترفع علم جزر البهاما و يبلغ طولها 280 مترا و بعرض 49 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 55 ألف طن من الغاز المسال .

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43589 طن تشمل : 4000 طن أسمنت و 1803 طن سلك معدنى و 10258 طن كلينكر و 8325 طن يوريا و 8750 طن ملح و 10453 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36469 طن تشمل : 3396 طن خشب زان و 3550 طن خردة و 1801 طن ابلاكاش و 7094 طن فول صويا و 2468 طن فول و 13760 طن قمح و 4400 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 586 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 25 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3665 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 167553 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103654 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3732 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و كفر الشيخ و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5688 شاحنة .