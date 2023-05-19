الأهلي يحسم الشوط الأول بهدف "الشحات" في شباك الترجي

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على الترجي التونسي بهدف في المباراة التي تجمعها حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف المارد الأحمر اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 22 من تمريرة للجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثية في عقر داره بملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا ليضع قدما في النهائي الأفريقي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا

جاء تشكيل الترجي التونسي كالتالي:

حراسة المرمى: صدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - غيث الوهابي.

خط الهجوم: معتز زدام - محمد علي بن حمودة - رشاد العرفاوي.