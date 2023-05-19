حسين الشحات يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى الترجي

سجل حسين الشحات هدف التقدم للأهلي في مرمى الترجي التونسي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وجاء هدف حسين الشحات في الدقيقة 22 من الشوط الاول.

ويدير اللقاء طاقم حكام موريتاني بقيادة الحكم دحان بايدا.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثية في عقر داره بملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا ليضع قدما في النهائي الأفريقي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا

جاء تشكيل الترجي التونسي كالتالي:

حراسة المرمى: صدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - غيث الوهابي.

خط الهجوم: معتز زدام - محمد علي بن حمودة - رشاد العرفاوي.