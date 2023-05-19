ميقاتي: لبنان يعاني من أزمات مستمرة ازدات تعقيدًا بالشغور الرئاسي والنزوح السوري

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن لبنان مستمر في معاناته من أزمات متعددة أرخت بثقلها على الشعب اللبناني، معتبرًا أنه يعيش سنوات عجاف يعاني فيها يوميا من فقدان المقومات الأساسية المعنوية والمادية.

وأضاف ميقاتي من القمة العربية في جدة:” إن المشكلات والقضايا العربية نعرفها جميعا من مأساة فلسطين الى اليمن ومؤخرًا الى الوضع المؤسف في السودان ولكن أنا أريد أن أتحدث عن وطني لبنان الذي يستمر في معاناته من أزمات متعددة أرخت بثقلها على الشعب اللبناني الذي يعيش سنوات عجاف”.

واردف: ” لقد ازدادت هذه الحالة تعقيدًا بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد اضافة الى أن لبنان لم يتوان يومًا عن فتح أبوابه أمام إخواننا النازحين السوريين إيمانا بأخوّة الشعبين وتقدّم الاعتبارات الانسانية على ما عداها وعودة النازحين إلى بلدهم لا يمكن أن تتحق اذا لم تتضافر الجهود العربية مع مؤازرة من المجتمع الدولي وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا في اطار موقف عربي جامع ومحفّز عبر مشاريع بناء وانعاش للمناطق المهدّمة”.

ولفت ميقاتي الى ان: ” لبنان مستمر في معاناته والشعب اللبناني يعاني من فقدان المقومات الاساسية التي تمكنه من الصمود “.