دوري أبطال أفريقيا.. كهربا وتاو يقودان هجوم الأهلي أمام الترجي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي التي تنطلق بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثية في عقر داره بملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا ليضع قدما في النهائي الأفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا